الداخلية: "أبشر" محصن ضد "شمعون"

طمأنت وزارة الداخلية المشتركين في الخدمات الإلكترونية "أبشر" من عدم تعرض النظام لأيّ اختراقات إلكترونية خاصة بعد هجمات "شمعون2" التي تعرضت لها المملكة خلال اليومين الماضيين، وتعطل معها عدد من المواقع وأثرت على سير العمل في قطاعات أخرى. وبعثت الوزارة رسائل خاصة على جوالات العملاء المشتركين، وجاء فيها "عزيزنا عميل أبشر نظامكم لم يتعرض لأي اختراقات إلكترونية".

وأكدت الوزارة أنّ جميع أنظمة أبشر تتمتع بأعلى مستويات الحماية، كما يمكن للمشتركين أداء معاملاتهم الإلكترونية بكل ثقة وأمان. وكان عدد من الجهات والقطاعات قد وجهت تحذيراً شديداً للأقسام بتوخي الحيطة والحذر والتحقق من وجود الاحتياطات اللازمة وعدم فتح الإيميلات غير معروفة المصدر، نظير ما تعرضت له المملكة من هجمات إلكترونية مختلفة من نوع فيروس شمعون 2، وفيروس الفدية.