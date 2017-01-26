الكويت تسلم رسالة لإيران بشأن الحوار مع دول الخليج

اجتمع وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في العاصمة الإيرانية طهران، مع نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، خلال زيارة رسمية تستمر يوماً واحداً، لتسليمه رسالة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني حول "ضرورة تحسين العلاقات بين البلدين".

وزير الخارجية الإيراني لفت إلى أن العلاقة مع دول الجوار تمثل أولوية بالنسبة للسياسة الخارجية الإيرانية.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الكويتي على ضرورة أن تحل الخلافات في المنطقة في ظل أجواء هادئة وحوار شفاف.

فبعد أيام من حديث الرئيس الإيراني روحاني عن أن دولاً كالكويت عرضت الوساطة بين بلاده والسعودية لحل الخلافات بين الطرفين، يجري وزير الخارجية الكويتي زيارة نادرة إلى طهران لتسليم رسالة تتعلق "بأسس الحوار" بين دول الخليج العربية وإيران، وسط التأكيد على وجوب أن تبنى العلاقات بينهما على ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الخاص في العلاقة بين الدول.

فالخليجيون مستاؤون من سياسية إيران العدائية حيال دولهم، ومحاولتها خلق حالة من الفوضى وزعزعة الأمن فيها، لاسيما البحرين بمطالبتها بتبعيتها لها، وإذكاء الفتنة الطائفية بين شعوب الخليج، إلى جانب زرع خلايا إرهابية إيرانية في المملكة كما أشار وزير الخارجية السعودي.

بالإضافة إلى التعدي على سيادة بعض دولها كاحتلال الجزر الإماراتية الثلاث، واغتيال الدبلوماسيين والاعتداء على السفارات.

حالة تأزم لسنوات طويلة مرت بها العلاقات الخليجية- الإيرانية. لن تتحسن ما لم تسعَ طهران إلى تحسين سلوكها السياسي الخارجي بناء على مبدأ حسن الجوار، كما يصرح دوماً مسؤولون خليجيون.