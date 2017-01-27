تعرف على أبرز 7 مأكولات شعبية في أبها السعودية

تعبر المأكولات الشعبية في كافة الدول عن الذائقة والموروث الشعبي الذي تتوارثه الأجيال. "أبها" السعودية، عاصمة منطقة عسير الإدارية والمحافظات التابعة للمنطقة، تمتاز بمأكولات معينة حتى جمعت باقة من المأكولات الشهيرة التي تصدرها إلى مختلف مناطق المملكة للتعبير عن هذه المنطقة وحضارتها العريقة.

ورغم تشابه أو اختلاف الأكلات في المنطقة، إلا أن لكل وجبة نكهتها الخاصة، ما يجعل زوار أبها وهي تحتفي بلقب عاصمة السياحة العربية 2017 م أمام فرصة للاستمتاع بتلك الأكلات.

أما عن أبرز 7 أكلات تمتاز بها أبها، فهي:

الحنيذ

يعد الطبق الأشهر بين مأكولات محافظات عسير، وخاصة منطقة تهامة. توضع قطع اللحم في حفرة مبنية بطريقة معينة تسمى المحنذ، ويسلط عليها النار الشديدة ويوضع فيها اللحم بطريقة نظامية، توجد حواجز بداخلها بين الجمر واللحم، وهذه الحواجز من أغصان أشجار المرخ، ثم يتم تغطية الحفرة وتردم بالتراب حتى لا يخرج منها البخار، وبعد حوالي ساعتين يخرج اللحم من داخلها طيبا جاهز للأكل.

العصيدة

عبارة عن خلط الدقيق أيا كان نوعه قمح، ذرة، شعير بالماء في إناء على النار، ويحرك الخليط داخل الإناء حتى يطيب ووجبة القرص ويتم عمله من العجين، حيث يوضع العجين بعد خبزه في إناء مستدير على هيئة القرص ويضرب من الحواف جيدا باليد حتى يأخذ شكله تماما ثم يوضع على النار حتى يطيب.

العريكة

أكلة خفيفة وسهلة الصنع تصنع في أي وقت، وخاصة في الفطور، وتصنع من عجينة خفيفة وتوضع في الصاج على النار حتى تنجح ثم توضع في إناء آخر ثم يتم تحريكها وعركها بملعقة كبيرة حتى تتحول إلى شكل دائري وتكون متماسكة ثم يعمل حفره في وسطها يصب فيه السمن والعسل وتزين بالتمر.

القرص

يتم عمله من العجين، حيث يوضع العجين بعد خبزه في إناء مستدير على هيئة القرص ويضرب من الحواف جيدا باليد حتى يأخذ شكله تماما ثم يوضع على النار حتى يطيب حيث يتم تقديمه على المائدة مع السمن أو العسل.

المرقوق

يقطع اللحم وخضار متنوعة وتكون على شكل إدام عند نضجها نكون قد عملنا عجيناً يتم رقه ويقطع قطعاً صغيرة ويسقط داخل الإدام مع استمرار الغليان حتى لا يتماسك العجين ويترك حتى ينضج ثم يقدم.

الفطير

أنواع وقد يكون العجين من البر أو الذرة أو الدخن أو الشعير مع العدس ويتم وضع العجين في التنور بشكل طولي بعد أن يسخن التنور لفترة طويلة بالحطب وهو الخبز المشهور في المنطقة ويقدم مع السمن والعسل واللبن وخاصة في الفطور.

السويق

يجمع الشعير قبل مرحلة النضوج ويتم طحنه جيدا ثم يعجن جيدا ثم يوضع في إناء ويتم طهيه جيدا وبعد أن يطيب يقدم إلى التناول ويمكن وضع عليه بعض الإضافات الخاصة كل حسب رغبته.