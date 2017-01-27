عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

عبر "تويتر".. وزارة العمل تنفي إلغاء الضمان الاجتماعي

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نفى المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، في تغريدة له، الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صحة ما يتم تداوله عن إلغاء الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين.

وذكر في تغريدة أخرى له أن برنامج حساب المواطن لا يلغي أياً من برنامجي حافز والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك بعدما تم تداول إشاعات تحدثت عن إلغاء الضمان الاجتماعي.

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة