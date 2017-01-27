وزارة العمل: هذه هي الفئات المستفيدة من حساب المواطن!

عقدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحضور الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الخميس، اللقاء التعريفي لبرنامج حساب المواطن.

ووفق ما نقلته "واس" اطلع الوزير خلال اللقاء على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، التي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج، وشرح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس، ماجد العصيمي، خلال اللقاء أهداف البرنامج، وأهميته، وكيفية التسجيل فيه.

وبيّن أن تسجيل المواطنين في "حساب المواطن" سيكون متاحاً بدءاً من تاريخ 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، وأن التسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.

ويعد برنامج حساب المواطن من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها، ووفقاً لآلية التنفيذ في برنامج حساب المواطن ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.

وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج حساب المواطن من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.