شاهد بالصور.. الرياض قبل 50 عاماً

عاد مغردون سعوديون إلى عام 1950 ميلادي، بعد أن تداولوا صوراً تعود إلى تلك الحقبة، حيث الزمن الجميل، وأيام الطيبين، كما أحبوا أن يطلقوا عليها في العاصمة السعودية الرياض.

وتظهر الصور المباني القديمة للعاصمة والسيارات ورجال الأمن بلباسهم في تلك الحقبة، كما تظهر بعض المواطنين برفقة أطفالهم الصغار أثناء تجولهم في الأسواق، إضافة إلى شكل سيارات المياه المستخدمة في العاصمة في ذلك الوقت. ولقيت الصور تفاعلا كبيرا من مغردين، فيما تمنى البعض منهم لو أنه عاش تلك الحقبة، حيث الطبيعة والهدوء بعيدا عن الحوادث والضوضاء ومغريات العصر الحديث.

يذكر أن مغردين قالوا إن الصور من التقاط طبيب الملك عبدالعزيز كراين، للرياض عام 1950.

وكانت "العربية.نت" نشرت تقريراً لرحلة الدكتور كراين، وهو أحد الأخصائيين المرافقين للفريق الطبي الذي عالج الملك عبدالعزيز، وهو من هواة التصوير ملامح من هذه الزيارة، حيث تظهر صورتان - عثرت عليهما حفيدته أخيرا - للملك عبدالعزيز يبدو في إحداهما جالساً، وفي الأخرى محاطاً بأعضاء من الفريق الطبي الأميركي.

رئيس الفريق الطبي والاس اتش غراهام ظهر في صور متعددة. وفي إحدى الصور يظهر الفريق الطبي خلال وليمة العشاء التي أقيمت على شرف الفريق الطبي، كما التقط الدكتور كراين صورا نادرة تنقل ملامح حياة المجتمع السعودي في بدايات تشكله في ذلك الوقت.

وأشار التقرير إلى أن تلك الرحلة الطبية قاربت بين البلدين، ما دفع الرئيس الأميركي حينما مرض الملك عبدالعزيز في العام التالي إلى إرسال طبيبه الخاص ويرافقه طبيب آخر.