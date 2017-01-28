مأساة مرورية.. مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة في الرياض

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم فجر الجمعة، فيما أصيب آخر بإصابة حرجة في حادث تصادم مركبتهم على طريق الجنادرية في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر في منطقة الرياض عبدالله المريبض، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا فجر الجمعة، يفيد بوقوع حادث تصادم لعائلة على طريق الجنادرية بعد محطة جرش شمالا، فتم توجيه 5 فرق إسعافيه، و3 فرق استجابة متقدمة إلى الموقع. وأضاف أنه تبين بعد وصول أول فرقة إسعافية وجود إصابة حرجة، و6 حالات وفاة، مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمة الإسعافية الطارئة، ونقل المصاب إلى المنشأة الطبية المناسبة لإصابته.