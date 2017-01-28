السعودية.. "صحن مشعل" يقلل هدر الأرز بنسبة 30%

مشعل الخراشي، شاب سعودي، ابتكر صحنا أطلق عليه "صحن مشعل"، الذي يهدف إلى الحد من هدر الأرز بنسبة نحو 30%. فكرة "صحن مشعل" جاءت من عائلة الخراشي نفسها، عندما عاد إلى المملكة فأولم أهله له عبارة عن صحني لحم كبيرين وأرز يكفي لأضعاف الموجودين. وقتها بدأ الخراشي يتساءل عن سبب هذا الهدر.

قال مختصون إن تقليص هدر الأرز من جانب المستهلكين قد يوفر للاقتصاد السعودي ما يصل إلى 700 ألف طن سنويا بقيمة تقدر بنحو 2.5 مليار ريال، مشيرين إلى أن الأرز على وجه الخصوص يعاني من الهدر والإسراف بمناسبة الولائم والمناسبات والاحتفالات، وأن 40% منه يتم التخلص منها عبر النفايات.

و"صحن مشعل" مرفوع من المنتصف، يقلل نسبة الهدر إلى 30% عبر إلغاء المساحة التي يترك فيها الأكل عادة، ويحافظ على المظهر التقليدي للوليمة ويجمله. كما أنه يمنع الدهون من التكدس بسبب التصميم المتموج، وهو آمن غذائياً وغير قابل للصدأ وغير ممغنط.

وبلغة الأرقام، قال مشعل "لو ساهم صحن مشعل بتقليل الهدر 1% فقط، فسنكون قد حافظنا على 700 كيس أرز يومياً (45 كلغ)، يكفي لإطعام 180 ألف شخص يومياً، مضيفا أنه إلى اليوم تم بيع حوالي 30 ألف "صحن مشعل" وتوزيعه في 3 أشهر فقط من وقت الإطلاق، وبلغ عدد المشاهدات لبروفيل المشروع على مواقع التواصل الاجتماعي 8 ملايين مشاهدة".

وأضاف مشعل أن الابتكار حاصل على 6 براءات تصميم صناعي منKACST ، كما تم التقديم على براءات تصميم عالمية. ويتم حاليا استخدام الصحن في 40 مطعماً، حيث تم بيع وتوزيع صحن مشعل في جميع دول الخليج.

وعن أثر المشروع والإنجاز الذي حققه قال: "مشروع صحن مشعل ساهم في حفظ ٩٠٠ طن من الأرز كانت ستهدر. كمية تكفي لتقديم وجبة لنصف سكان مدينة الرياض".