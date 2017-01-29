السعودية.. "كورونا" يصيب 8 أشخاص في 8 أيام

رصدت وزارة الصحة السعودية إصابتين جديدتين بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، ليصل عدد الإصابات في الأيام الـ 8 الأخيرة إلى 9، مقابل 5 حالات تعافٍ، فيما لم يطرأ جديدٌ على خانة الوفيّات.

وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، ظهور المتلازمة، التي يسبّبها فيروس كورونا، على مواطن (75 عاماً) ومواطنة (74 عاماً) يسكنان الطائف والخرمة، واصفةً وضعيهما الصحي بالحرج، عازيةً إصابتيهما إلى مخالطتهما الإبل بشكل مباشر وغير مباشر.

يأتي ذلك في وقت تماثلت فيه مواطنة (70 عاماً) للشفاء في بريدة، حيث تعرضت للإصابة في وقتٍ سابق وتعاني من أمراض مزمنة.

وكانت الصحة، أعلنت الجمعة إصابة مواطن (30 عاماً) في جدة بالمرض، لكنها وصفت وضعه بـ المستقر، وأبانت أنه عاملٌ صحي اكتسب العدوى داخل منشأة صحية. ومنذ السبت الـ 23 من ربيع الآخِر؛ لم يتوقف عدّاد الإصابات بـ "كورونا"، ليصل إلى 9 عدد المصابين خلال هذه الفترة، التي شهدت كذلك رصد 5 حالات تعافٍ.

وأصاب الفيروس منذ ظهوره في السعودية، قبل أكثر من 4 أعوام، 1549 شخصاً، وفقاً لبيانات الصحة؛ وتماثل للشفاء 897 من هؤلاء (57.9 % من إجمالي الحالات). فيما تُوفِّيَ 641 مصاباً (41.4 %)، ولا يزال 11 مصاباً (0.7 %) قيد المتابعة. وتُظهِر البيانات أن 25% من حالات العدوى، منذ يناير 2015، اكتُسِبَت داخل منشآت صحية، مقابل 11% ظهرت على عاملين صحيين، ومثلها على مخالطين منزليين، فيما صُنِّفَت 49% من الحالات باعتبارها أوّلية، ووُصِفَت 3% بـ "غير مصنفة".