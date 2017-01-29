ذكـاء الذاكرة

حين نفقد ذاكرتنا نفقد كل شيء في حياتنا .. نفقد خبراتنا وتجاربنا ومعارفنا وأفراد عائلاتنا.. ذاكرتنا هي أرشيفنا ومخزن حياتنا وما يشكل شخصياتنا.. حين نفقدها (كما يحدث مع مرضى الزهايمر) نفقد كل ذلك ونصبح مثل كمبيوتر مهمل مُحيت كافة محتوياته...

وفي المقابل، الذاكرة القوية تعني المزيد من التجارب، والخبرات، والمعارف، والتميز في سلم الفطنة والذكاء.. أنا شخصيا على قناعة بأن الذاكرة القوية تصنع ذكاء قويا يعتمد على تراكم الخبرات والتجارب.. لاحظ كيف ينجز (الخبراء) أعمالهم بسرعة وإتقان بفضل مرورهم الدائم بذات الموقف.. وفي المقابل يرتكب الانسان العادي الكثير من الأخطاء (حتى لو كان ذكيا) ويتصرف ببطء حين يفعل الشيء لأول مرة..

حين يمر دماغ الانسان بمعضلة مفاجئة يبحث أولا في أرشيف الذاكرة عن خبرة مماثلة تمنحه حلا سريعا ومناسبا.. لا يبدأ بتركيب حـله الخاص به إلا حين يفشل في العثور على تجربة سابقة ــ وحينها فقط نرتكب الكثير من الأخطاء قبل الوصول للحـل المناسب..

مازلت أذكر كيف صنعت شركة IBM كمبيوترا خارقا يدعى ديـيب بلو.. كلفها ملايين الدولارات، وست سنوات من التطوير، وزودته بعـدة "شرائح" تفكر بطريقة متوازية.. وكي تُـثبت قوة جهازها الجديد طلبت من بطل العالم في الشطرنج (الروسي جاري كاسباروف) خوض مباراة فاصلة معه في عام 1996..

مهندسو الشركة أشفقوا على كاسباروف كون جهازهم الخارق Deep Blue قادر على احتساب مئة مليون احتمال في الثانية، والتنبؤ بخمسة وعشرين خطوة تالية، ولا يمكن هزيمته بسبب حالة تسرع أو خطأ بشري (بـل وهزم قبله 120 خبيرا في الشطرنج).. غـير أن كاسباروف استطاع في النهاية التغلب على الكمبيوتر في مباراة أثارت حيرة علماء الأعصاب أكثر من شركة IBM ..

لم يكن كاسباروف أذكى من جميع اللاعبين الذين هزمهم الكمبيوتر سابقا، ولم تكن سرعة التفكير لديه لم تكن قادرة على التنبؤ بأكثر من سبع احتمالات تالية (فكيف هزم إذن ديـيب بلو)؟

هزمه بفضل ذاكرته الخارقة.. لم ينشغل كثيرا في التفكير، بل في استحضار كل الخبرات السابقة والمواقف المماثلة.. أرشيفه الضخم من الحلول الجاهزة أتاح له هزيمة عقل اصطناعي جبار كانت ثغرته الوحيدة (بحثه عن حل جديد في كل خطوة)!!

... بقي أن أشير إلى أن العلاقة بين الذكاء وقوة الذاكرة (سلاح ذو حدين) ..

فقوة الذاكرة مفيدة في استحضار الحلول الجائزة والسريعة عند الحاجة إليها، ولكن ؛ كيف ستبني أرشيفا (من الحلول الجاهزة) قـبل أن تفكر بتلك الحلول أصلا !؟

يجب أن تفكر (أولا) كي تصنع أرشيفك (ثانيا) .. فمشكلة الدماغ البشري أنه يُـفضل تلقي الحلول على التفكير فيها.. لهذا السبب نفضل سؤال الآخرين وطلب مساعدتهم كلما مررنا بمشكلة عويصة، ولكن الحل الأفضل هو أن نتوقف أولا للتفكير في المشكلة بأنفسنا ــ ولا نقدم لأبنائنا إجابات سريعة كي نترك لهم فرصة التفكير فيها..

حين يسألني أطفالي عن شيء ما أجيبهم بكلمتين فقط "فكر قليلا".. فـبهذه الطريقة يتشكل لديهم أرشيفهم الخاص من الخبرات والحلول المسبقة.. وبهذه الطريقة أيضا يتعلمون "التفكير" بدل تأجير عقولهم مستقبلا لمن يفكر بالنيابة عنهم ...



*نقلا عن "الرياض"