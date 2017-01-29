هذا ما قاله فنان العرب عن شعر "القلطة" ومسرح "المفتاحة"

تحسر فنان العرب محمد عبده في مقطع فيديو تم تداوله من اللقاء المفتوح الذي أقيم على هامش حفلاته الغنائية بدار الأوبرا السلطانية في عمان، تحول مسرح المفتاحة الشهير بأبها من مسرح كان يضم نجوم الأغنية إلى مكان تقام عليه فعاليات شعر "القلطة" الشعبي، الذي يعتمد على المحاورة بين الشعراء.

وقال عبده: "مسرح المفتاحة عاصرت بناءه والعمل فيه من الداخل من ناحية العزل الصوتي والهندسة الصوتية. هذا أكبر مسرح من دور يستضيف أكثر من 3700 كرسي. هو مسرح جميل وللأسف استخدم في الأعوام الأخيرة فقط لفعاليات بسيطة جداً هي شعر القلطة الذي أساء كثيراً للوسط الاجتماعي عندنا، لأنه هو الذي نزل فيه التحريم، لأن قبيلة تسب قبيلة، وقبيلة تعاير أخرى، وللأسف سخر لهذه المسائل، وحقيقة أنا زعلان من القائمين على إدارة هذا المسرح".

من جانب آخر، يختتم مساء اليوم فنان العرب حفلته الثالثة في عمان بعد أن أهدى محبيه مجموعة من أشهر روائعه، ثم يتوجه إلى جدة لإحياء حفلة تجمعه بالنجمين رابح صقر وماجد المهندس، بعدها ينتقل للقاء جمهوره في "سوق واقف" بالدوحة بتاريخ 2 شباط/فبراير، ومنها إلى الكويت في حفلة تجمعه بالفنانة أصالة يوم 3 شباط/فبراير.