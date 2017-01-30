اكتمال تسجيل مستفيدي الضمان في "حساب المواطن"

كشفت مصادر في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن اكتمال تسجيل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي في بوابة "حساب المواطن" الإلكترونية.

وجاء ذلك مع بدء العد التنازلي لإطلاق مرحلة التسجيل الأربعاء المقبل، وأشرف اليوم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص ووزير المالية محمد الجدعان على سير العمل والاستعدادات لإطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التي تتمثل في "التسجيل".

ويهدف البرنامج الجديد إلى رفع كفاءة توجيه البدل الحكومي إلى الأسر السعودية بشكل مباشر عبر منصّة إلكترونية موحدة.

وغرّد "حساب المواطن" في "تويتر": "تزامناً مع إطلاق برنامج حساب المواطن؛ لوحظ انتشار روابط تطلب بيانات المواطنين، نرجو الحذر من إفشاء معلوماتك لغير الجهات الرسمية"،‏ وأكَّد البرنامج أنَّ القناة الوحيدة لتسجيل البيانات هي عن طريق بوابة ‫حساب المواطن الإلكترونية فقط، التي ستعلن عبر هذا الحساب.