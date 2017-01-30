الحوثيون يستهدفون مقر الأمم المتحدة في ظهران الجنوب

استهدفت الميليشيات الحوثية مقر الأمم المتحدة في منطقة ظهران الجنوب على حدود السعودية.

وأظهرت صور سقوط قذائف أمام المبنى المعروف اختصاراً بـ"الدي سي سي"، والتابع للأمم المتحدة.

وتسببت قذائف الحوثيين في تهشيم زجاج واجهة مبنى الأمم المتحدة، وتخريب بعض معدات مكتب الاستقبال، فضلاً عن إصابة جدران المبنى نفسه بشظايا.

ولد الشيخ أحمد يدين

وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، قصف ميليشيات الحوثي، مقر الأمم المتحدة في ظهران الجنوب.

وقال ولد الشيخ "إنه أمر مؤسف حقاً أن يأتي هذا الهجوم في وقت يدعو المجتمع الدولي إلى وقف الاقتتال"، موجها نداء للحوثيين وحزب المخلوع صالح لوقف هذه الأعمال العدائية.

وأشار ولد الشيخ إلى أن المبنى الذي تم استهدافه كان يضم موظفين للأمم المتحدة يسهرون على تنفيذ وقف إطلاق النار.