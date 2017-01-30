بطاقة ذكية.. بدل «الكاش»

الاستعداد على قدم وساق لإطلاق أحدث برنامج مساعدات حكومية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود المتضررين من رفع الأسعار على بعض الخدمات الحكومية (حساب المواطن)، وهذه هي المرة الأولى التي تذهب فيها المساعدات لمستحقيها مباشرة، من دون أن تتعرض للنصب والاحتيال أو لغير مستحقيها، كما خصص البرنامج 20 بليوناً لأول ستة أشهر، وأكثر من 635 مأمور اتصال، إضافة إلى مراقبة 17 جهة حكومية، للتأكد من أن هذه المساعدات تذهب إلى أصحابها. بحسب البرنامج، الدعم المالي النقدي سيتم تحويله مباشرة إلى حساب المستفيدين، ويتضح من المعلومات التي نشرتها الجهات الرسمية أن قيمة البدل المستحقة لن تزيد على 1200 ريال شهرياً لأصحاب الدخل المنخفض.

طريقة الدفع «كاش» من تجارب سابقة للخدمات الحكومية، من خدمات الضمان الاجتماعي وغيرها تسبب ربكة في البنوك والمصارف، وأيضاً نوعاً من التحايل في تأخير صرفها والاحتفاظ بها لأطول مدة ممكنة، خصوصاً أنها مبالغ ضخمة ولا تريد البنوك أن تفرط فيها بهذه السهولة، ومهما قلنا بأن مؤسسة النقد صارمة مع البنوك في معاقبتها أو متابعة أنظمتها الإلكترونية، فهي ضعيفة أمام قوة البنوك، فبسهولة تُفاجأ بعطل في أجهزة الصراف الآلي، أو ازدحام في البنوك، فضلاً عن المراجعة المستمرة من قبل الجهات المعنية، فهذا يعني أن المستفيد من البرنامج سيبقى حائراً في حال تأخر حصوله على الدعم، هل هو تصرف من البنك أو أن البرنامج تأخر في إيداع المبلغ، وبحسب ما هو معلن فإن الكلفة الرقابية والمتابعة عالية جداً، فتخصيص هذا الحجم من الموظفات للرد على استفسار أو اتصال المواطنين والتنسيق مع أكثر من 17 وزارة وجهة حكومية، سيقتطع مبالغ ضخمة رواتب للعاملين فيها من حساب البرنامج، فكأننا لم نفعل شيئاً و«زفة» ليس لها داعٍ.

هناك نماذج متشابهة في بلدان متقدمة لطريقة الدعم التي تقدم للمواطنين بدلاً من تقديم النقد المباشر على حساب المستفيد، خصوصاً أن هذا الدعم يأتي لزيادة أسعار الطاقة من وقود ومياه وغاز وكهرباء، على سبيل المثال هناك بلدان تستخدم «البطاقة الذكية» في تقديم الدعم الحكومي للمواطنين، بطاقة وقود تستخدم عند محطات البنزين ومحطات الغاز وغيرها من الأماكن، وحتى في مراكز التسوق، وهناك جمعيات ومؤسسات يتم الترخيص لها لبيع السلع بأسعار مخفضة، ويمكن استخدام هذه البطاقات في أماكن عدة، ويتم شحنها شهرياً من الجهات المختصة، وحتى لا يغضب المستفيدون من أنني منعت عنهم «الكاش»، فتجربة النقد المباشر تتبخر بسرعة، ولا يستطيع المستفيد التحكم أو الاستفادة الفعلية منها، خصوصاً أن الكثيرين منهم مع متطلبات الحياة يحتاجون مثل هذه المبالغ البسيطة أكثر من مرة في الشهر، لهذا أرى أن الوقت لا يزال مبكراً للجهات الحكومية لتدرس نماذج عدة موجودة عالمياً في كيفية تقديم المساعدة والدعم، ولا تركن لأسلوب واحد، إلى جانب التحرك الحكومي لتقديم الدعم المباشر للمواطنين، بحيث يتم تزويد محطات الوقود وشركات الكهرباء وغيرها من الجهات بأجهزة تمكّن حاملي البطاقات الذكية من استخدامها، مع عدم تحويلها إلى سيولة مادية حتى تعم الفائدة، كما أن هناك غياباً واضحاً للمؤسسات الخيرية السعودية، وهي على حالها ووضعها الآن لا تتوافق مع تطلعات رؤية السعودية والتحول الوطني، فمن غير المعقول أن تقف هذه الجمعيات تتفرج وهناك الآلاف من الذين فقدوا وظائفهم وترملت نساؤهم، وارتفعت الأسعار، وهي كأنها لا تعيش هموم المجتمع.

تطرقت لدور الجمعيات الخيرية كي تسمح الجهات المختصة لها بافتتاح مراكز علاجية ومراكز تسوق مثل السوبر ماركت، بحيث من يحمل بطاقات دعم حكومي يذهب إلى هذه المحال ويستفيد من عروض الأسعار المخفضة، كما هو موجود في الجمعيات التعاونية. ونتمنى أن تشمل المعونة خدمات العلاج وصرف الأدوية وأيضاً التعليم والابتعاث الداخلي والخارجي، والتأمين الطبي وخدمات أخرى، التي يشتكي منها المواطن نتيجة تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية التي أحدثتها الدولة لزيادة دخلها وإيراداتها.

صراحة الـ20 بليون ريال مبلغ كبير وضخم، وإمكان أن يستفيد الأشخاص الفعليين من ذوي الدخل المحدود، مع وجود حالة سوء التقدير وتأخير المعاملات في الجهات المختصة وإمكان تعطل البرامج والتطبيقات الخاصة من إنترنت أو عدم معرفة التعامل مع الإنترنت وتعبئة البيانات المطلوبة للمستحقين، خصوصاً أن الغالبية العظمى المتوقع أن يستفيدوا من برنامج حساب المواطن هم كبار السن وموظفو الرواتب المتدنية والنساء العاطلات والأرامل والزوجات المطلقات اللاتي يتحملن مسؤولية إدارة المنزل وتربية الأبناء.

التحول الإلكتروني في التعامل مع المستفيدين لبرنامج حساب المواطن وعدم تقديم المعونة «كاش» سيوفر للدولة المزيد من النفقات التشغيلية والرواتب التي ستدفعها للموظفين الذين سيتم تعيينهم لهذا البرنامج، كما أنه سيسهم في تقديم السلعة بسعر الكلفة النهائية، فتستفيد منها الدولة من هذه الفروقات، كما سيخفض من التداول النقدي المباشر. يجب أن نشير إلى أن البرنامج وضعته الدولة للتخفيف على المواطن البسيط المتضرر من زيادة الأسعار، فعلينا أن نسهم في تحقيق أهدافه ونتائجه الإيجابية، وتطوير المشروع مستقبلاً، بحيث يمنح هؤلاء بطاقات تخفيضات لسيارات الأجرة للسيدات المستفيدات - خصوصاً أننا بلد لا يسمح فيه بقيادة المرأة السيارة -، والحافلات لذوي الإعاقة وطلبة المدارس، وأخرى لخفض أجرة السكن المؤجر، وخدمات أخرى يمكن إضافتها مستقبلاً، ولا بد من إشراك الجمعيات الخيرية في هذا البرنامج الوطني المهم، ولا نتركها تعمل بمفردها من دون تطوير لمنتجاتها الخيرية، وأن تصل إلى مستحقيها بالفعل، فالبنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى ترى أن دور رأس المال الاجتماعي هو الحلقة المفقودة في كثير من الدول النامية، وفي كثير من الدول المتقدمة صنفته ضمن المجموعة الرابعة من رأس المال، إضافة إلى رأس المال المادي والعيني والبشري، ويسهم رأس المال الاجتماعي بشكل مباشر في التنمية والاستثمار وعدالة التوزيع.

في كثير من المجتمعات رأس المال الاجتماعي له دور جوهري في التقليل من التفاوت ودعم الفقراء ورفع درجة الرضا عن الوضع الاقتصادي وتحقيق الرفاهية الاقتصادية، لا نقلل من الجهود المبذولة لسعي الدولة لمساعدة المستحقين للدعم الحكومي، إلا أن ما نخشاه أن يتحول البرنامج إلى أشبه بمشروع «صنبور الحي» الذي يزود الناس بالماء، فشكلت له إدارة ومدير وموظفين ومراقبين، وفي النهاية اكتشفوا أن الصنبور «ليس فيه ماء».



*نقلاً عن "الحياة"