تعرف على حياة "ديوان السعودية"

نتذكر دوماً شاعر الوطن، زعيم الحماسة، البصير الخبير الفريق خلف بن هذال العتيبي.

خلف، أبوهذال، جزء أثير من الذاكرة السعودية بل الخليجية، ليس فقط في مواقف العز وشحذ العزائم الوطنية، بل حتى في شعره الرقيق ومعانيه الفريدة وابتسامته المشرقة.

رجل مرت به تجارب عديدة، ومرّ بها، من الكويت للطائف للرياض لمكة لحفر الباطن، انطلاقاً من ساجر، بلدته ومسقط رأسه في عالية نجد.

شاعر موهوب، مطبوع، تنسال منه المعاني مثل سلك الحرير، وتأتيه الصور البلاغية مثلما يأتي المطر فياض الربيع، لا يتكلف ولا تعجزه القافية، أو القاف بلهجة الشعر النبطي أو الشعبي.

حلقة خاصة من مرايا مع الزميل مشاري الذايدي حول الشاعر السعودي خلف بن هذال.