وادي الدواسر.. مبادرة "تعريفية" بتوزيع منتجات غذائية

وزع المنظمون لمهرجان "وادينا .. تراث وأصالة" والمقام بمحافظة وادي الدواسر، السمن والأقط على المسافرين.

وبادر المنظمون إلى توزيع السمن والأقط، لتعريف المسافرين والعابرين بالمحافظة على جزء من منتوجات المحافظة الشعبية، على قائدي المركبات، وكذلك وزعوا ثمرة العبري التي تشتهر بها المحافظة، وبدأ موسمها مؤخراً.

وأوضح المشرف العام على المهرجان، غازي بن حسين المسعري، أن "تلك المبادرة جاءت كتعبير عن كرم أبناء المحافظة، والمملكة عموماً، وفرصة لتعريف الآخرين بجزء من منتجات وادي الدواسر الشعبية، ومنتج المحافظة من فاكهة العبري، وتقديم كل ما يسهم في تنمية السياحة الداخلية، وهو ما تحرص عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني من خلال دعمها التسويقي والإعلامي والفني لتنظيم مثل تلك الفعاليات".