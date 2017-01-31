جدة تعود للحفلات الغنائية في ليلة تاريخية

أمتع فنان العرب محمد عبده في حفلة تاريخية جمهور الصالة المغطاة بملعب الجوهرة في جدة مساء الاثنين، وأثبت أنه آخر الأساطير في الأغنية العربية، حيث بمجرد صعوده على المسرح بدد "أبو نورة" بعض مخاوف محبيه من تأثير 3 حفلات غنائية أحياها في دار الأوبرا السلطانية بعمان على عطائه، وغنى باشتياق وكأنه لم يغن منذ زمن.

وبدأ فنان العرب حالة السلطنة بأغنية "صوتك يناديني"، وغنى مجموعة من روائعه مثل: "أرفض المسافة"، "اختلفنا"، "أخت النهار"، "الله عليها عودت"، "أشوفك كل يوم" وكان الجمهور في حالة انسجام وتناغم تام مع أغنياته واختتم فقرته الغنائية برائعة "فوق هام السحب" التي رددها معه الجمهور على طريقة النشيد الوطني وسط حماس منقطع النظير من الجمهور الذي دفع فنان العرب لتحيتهم على طريقته حين رمى عقاله إليهم وسط هتافات ضجت بها الصالة الرياضية.

رابح والإقلاع

ثم صعد إلى المسرح النجم رابح صقر الذي عبر عن اشتياقه للعودة إلى جدة بترديده عبارة "مشتاق لكم كثير"، رابح تراقص الجمهور معه ودارت بينه وبينهم حوارات ثنائية.. سألهم "نهدّي وإلا نقلع"، فطالبوه بـ"الإقلاع" وقدم في وصلته مجموعة من أغانيه المعروفة مثل: "أوجه المعنى"، "باين عليك"، "من كبرها"، "سقى الله"، "شاب الشعر"، "مغرورة" و"صدقيني" التي ذكر بأن لها معزة خاصة لديه، واختتم حفلاته بأغنيته الوطنية "يا دار"، وفي عز تفاعل الجمهور معه قال لهم: "هذي الحفلات وإلا بلاش.. يا زينكم".

الجمهور يهتف للمهندس

وكان ختام حفلة جدة 2017 مع النجم ماجد المهندس الذي يواجه جمهور الأغنية في المملكة للمرة الأولى بعد أن اقتصر حضوره الرسمي على أوبريت الجنادرية فناناً وملحناً، المهندس عندما أطل على المسرح بادله الجمهور الحب فقال لهم: "شكراً يا أحلى جمهور في الدنيا.. جمهور مملكتنا الحبيبة"، وبمجرد افتتاحه قائمة الأغاني بأغنيته الشهيرة "هدوء" حتى رددوا معه كلماتها، وبعدها توالت عليه الطلبات ثم غنى مع محبيه "تناديك"، وبعد تصفيق حار وتفاعل من الجمهور الكبير الذي كرر اسمه أعطى إشارة للمايسترو مدحت خميس لتقديم مجموعة من أغنياته الرومانسية مثل: "أحب صوتك"، "سامحت جرحك"، "آخ قلبي"، "على مودك" و"خالي مكانك".