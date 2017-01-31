مرايا: السعودية وإيران.. صالح لا تصالح

إيران حقيقة جغرافية وثابت زمني، لا يمكن تغييره، وهذا ما يعرفه تماماً العرب والخليجيون وبودهم لو تعاملت إيران معهم من هذا المنطلق. غير أن الأماني لا تحقق هذه المعاني.

هل سبق الكشف داخل إيران عن خلية تجسس سعودية أو إماراتية أو بحرينية؟ هل سبق أن شكلت السعودية ميليشيا مسلحة داخل إيران ضد النظام؟ بل هل يوجد في دساتير أي من هذه الدول العربية الخليجية مادة تشرعن التدخل والعبث بشؤون إيران الداخلية. وهتك السيادة الوطنية؟

لا.. لكن إيران الخمينية تفعل هذا وأكثر من هذا، كل عام وكل شهر وكل يوم وكل ساعة، في كل مكان، وبكل الوسائل، وعبر استخدام أجهزة الدولة ومكائن العصابات. وما خبر حرق السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد يناير 2016 والتغطية على المجرمين عنا ببعيد.

الواقع يقول إن السعودية حرصت دوماً على البحث عن أصدقاء داخل النظام الخميني، ومثال رفسنجاني وتلميذه خاتمي خير مثال، لكن التحية لم ترد بمثلها، ودومًا كانت هذه الفترات الهادئة، تتخذ فرصة للانقضاض مجدداً.