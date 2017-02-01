القبض على شاب حاول دهس مدير مرور مكة بسيارته

أكد الناطق الرسمي لإدارة المرور بالعاصمة المقدسة، العقيد فوزي الأنصاري، أن محاولة دهس مدير إدارة مرور العاصمة العقيد باسم البدري حدثت إثر محاولة هروب "مخالف" للأنظمه المرورية، وشملت المخالفات تضليل، وسير عكس حركة اتجاه المرور.

وأوضح أنه في صباح اليوم الأربعاء، تعرض مدير إدارة مرور العاصمة المقدسة لحادث دهس، وتم الإبلاغ على الفور عن نوع المركبة، ورقمها.

وتمكنت دوريات الأمن من إلقاء القبض على المتهم وتقديمه للجهات المختصه لإكمال اللازم من قبلهم. كما أشار إلى أنه تم الكشف على العقيد باسم البدري في مستشفى قوى الأمن وكانت الإصابات خفيفة، وتلقى العلاج اللازم وغادر المستشفى الساعه الثالثة ظهرا.