بالصور.. مجهول يطلق النار على آلية بناء بالقطيف

تعرضت آلية تابعة لشركة مقاولات لإطلاق نار وإحراق من شخص مجهول في حي المسورة وسط العوامية، حيث تقوم الآليات بتنفيذ مشروع تنموي اعتمدته أمانة الشرقية للحي القديم.

وفي التفاصيل، أوضح الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد، زياد الرقيطي، أن شرطة محافظة القطيف تلقت الأربعاء بلاغاً عن تعرض آلية تابعة لشركة مقاولات لإطلاق نار، وذلك أثناء مباشرتها في إزالة أحد المنازل التي أخلاها ملاكها بحي المسورة ببلدة العوامية بمحافظة القطيف، مما نتج عنه احتراق الآلية من دون أن يتعرض أي من العمال أو المارة لأذى. وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية، وكشف ملابساتها ومن يقف ورائها.

من جهته، أشار المتحدث لأمانة المنطقة الشرقية، محمد الصفيان، إلى أن هذا الحي يزيد عمر المباني فيه على 100 عام، ويتضمن عدداً من المنازل العشوائية القديمة المتداخلة، ضمن أزقة ضيقة لا يتجاوز عرضها 1.5 متر، ما تسبب في تشكيل خطورة على ساكني الحي، إضافة إلى وجود عدد من المنازل المهجورة والمهدمة.

يذكر أن أمانة الشرقية اعتمدت مؤخرا مشروع إزالة حي المسورة وسط العوامية وإقامة مشروع تنموي سيحوّله إلى منطقة خدمات تخدم بلدة العوامية، ليسهم بإلحاق البلدة بركب التنمية شأنها شأن باقي مدن وقرى المنطقة الشرقية، مبيناً أن خطوات الإزالة لحي المسورة في بلدة العوامية، تأتي ضمن مشاريع التطوير التي تنفذها بلدية محافظة القطيف، تمهيداً لتنمية الحي الذي يعد من أقدم أحياء محافظة القطيف عموما وبلدة العوامية خصوصاً.