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شاهد جولة "العربية" باللواء 18 التابع للقوات السعودية

المصدر: قطاع الحرث - محمد العرب
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تقوم القوات السعودية المشاركة بتطبيق استراتيجية عسكرية داعمة لقوات الشرعية في المديريات اليمنية الحدودية مثل حرض وميدي.

"العربية" كان لها جولة مع اللواء 18 التابع للقوات البرية السعودية، والتقت المقدم الركن عبدالهادي العتيبي من القوات البرية السعودية، الذي يصلي على خط النار ويتواصل مع الجنود، ويتسم بالحكمة في استخدام الذخائر، أكد أن الضبط والربط العسكري سمة الجندي السعودي وقت السلم والحرب.

ويضيف العتيبي أن من مهام اللواء 18 دعم القوات الداعمة للشرعية في المديريات الحدودية بسطوة نيران المدافع على اختلاف أحجامها.

كلمات دالّة

#قطاع الحرث, #السعودية, #اليمن, #القوات البرية, #اللواء 18, #قوات الشرعية

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