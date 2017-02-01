لا عودة لإجازة الخميس والجمعة بالسعودية

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، صحة الخبر المتداول عن وزير التعليم أحمد العيسى، بعودة الإجازة الأسبوعية ليومي الخميس والجمعة. وأكد ذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بتغريدة قال فيها: "غير صحيح"، مرفقاً معها صورة الخبر المتداول.

وكانت السعودية غيرت منذ عام 2013، موعد العطلة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت.

ووفقاً للأمر الملكي فإنه يشمل العطل الرسمية في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والمالية والنقد والسوق المالية كافة من يوم الأحد إلى الخميس، والعطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، وبدأ التطبيق من يوم السبت 20 شعبان 1434 الموافق 29 يونيو، 2013. وكان مجلس الشورى السعودي أقرّ في أبريل 2013 توصية بتغير مواعيد الإجازة الأسبوعية في السعودية ليومي الجمعة والسبت بدلاً من الخميس والجمعة بعد نقاشات مطولة في المجلس.