من هي السعودية التي يحتفي بها "جنادرية31" هذا العام؟

أثبتت المرأة السعودية قدرتها على تحمل المسؤولية في عملية التنمية وتماسك المجتمع، حيث استطاعت أن تصبح امرأة منتجة قادرة على بناء مجتمعها، حتى أحرزت تقدماً كبيراً في جميع المجالات، سواءً في مواقع صنع القرار أو في الجوانب الأخرى السياسية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، والاجتماعية، حيثُ أظهرت أداء متميزاً في التنمية الشاملة.

هذا الموسم، اختار المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية31" في السعودية الفنانة التشكيلية صفية بن زقر "الشخصية الثقافية" لدورته القادمة ومنحها وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى. وهو الوسام الذي يُمنح تقديراً لمن يؤدي خدمات كبرى ذات قيمة هامة للمجتمع؛ وذلك لتكون ثاني امرأة تكرم بهذا المهرجان بعد أن سبقتها الدكتورة ثريا عبيد في "جنادرية 28".

ولدت صفية بن زقر عام 1940 في حارة الشام بقلب مدينة جدة القديمة، وانتقلت مع أهلها إلى العاصمة المصرية القاهرة في أواخر عام 1947. أنهت التعليم المدرسي في مصر قبل أن تسافر إلى بريطانيا لتعلم الفنون والرسم ثم عادت إلى مدينة جدة في 1963 لتبدأ مشوارها الفني وأقامت أول معرض لها عام 1968 فكانت من مؤسسي الحركة التشكيلية في السعودية.

أقامت عدة معارض في جنيف وباريس ولندن، وأسست في جدة "دارة صفية بن زقر" التي تضم متحفا لأعمالها الفنية ومرسمها الخاص وأحد أهم مراكز الحفاظ على التراث السعودي ودعم الباحثين والفنانين.

ألفت كتابا بعنوان "المملكة العربية السعودية.. نظرة فنانة إلى الماضي" صدر باللغتين الإنكليزية والفرنسية ثم أتبعته بكتاب "صفية بن زقر.. رحلة عقود ثلاثة مع التراث السعودي".

فازت صفية، بجائزة "كأس ودبلوم دي إكسيلانس" من "جرولادورا" عام 1982 في إيطاليا.

ثريا عبيد

وكذلك، احتفى المهرجان بالدكتورة ثريا عبيد، لتكون شخصية العام، حيث ستحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى، لتكون أول شخصية نسائية سعودية تعتلي منصة التكريم منذ انطلاقة المهرجان قبل (28) عاماً، رغم مشاركة المرأة في فعالياته وأنشطته الثقافية والمتنوعة منذ عام 1408هـ.

وكسرت "ثريا عبيد" الاحتكار الرجالي في تكريم الشخصيات الوطنية، حيث قدّمت سجلاً حافلاً بمختلف أنواع العلوم الثقافية، ووضعت بصمتها الوطنية على لوحة الشرف، وفتحت بوابة التكريم أمام السعوديات بأن يحظين بشرف التكريم في السنوات القادمة.

وبدأت "ثريا عبيد" مشوار العمل مديرة لقسم الدول العربية وأوروبا في صندوق الأمم المتحدة للسكان، ثم عملت نائبة للأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) من 1993-1998م، وأصبحت رئيساً لقسم التنمية الاجتماعية والإسكان من 1993-1993م وهي إحدى نقاط العمل الأساسية لها في "الاسكوا" والأمم المتحدة بالتعاون بين الحكومات من أجل وضع برامج لتمكين المرأة وتطوير قدراتها، من ناحية المواطنة، والحقوق، والواجبات، وعملت أيضاً مع منظمات غير حكومية في مجال تحقيق المساواة للمرأة.

وأسست أول برنامج تنمية للمرأة في غرب آسيا، وكان البرنامج يساعد على بناء شراكة في قضايا المرأة بين الأمم المتحدة والمنظمات الأهلية الإقليمية، كما ترأست مجموعات العمل التابعة للأمم المتحدة والمهتمة بقضايا النوع في "عمّان"، وكانت عضواً في بعثة الأمم المتحدة المهتمة بالنوع في "أفغانستان"، إلى جانب كونها عضواً في مجموعة العمل التابعة لجامعة الدول العربية لصياغة الاستراتيجية العربية للتنمية الاجتماعية.

وبلغت "ثريا عبيد" أقصى غاياتها في العمل عندما مثلت بلادها في أرفع المناصب الدولية؛ كمدير تنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، والأمين العام المساعد للأمم المتحدة عام 2001م.

وكانت أول شخصية نسائية سعودية وعربية مؤثرة دولياً ترأس وكالة تابعة للأمم المتحدة، والتي عملت فيها على مدى عشر سنوات بكل كفاءة وخبرة. واستمرت رحلة عطاء "ثريا عبيد"، حيث كانت جزءاً من الحدث التاريخي الأبرز الذي صنع الفرق في إنجازات المرأة في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، عندما اختيرت ضمن قائمة (30) سيدة يمثلن المرأة السعودية في أعمال مجلس الشورى، وحصولهن على بطاقة العضوية الكاملة في أعماله.