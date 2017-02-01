"جنادرية 31" يدخل عالم "سناب"

أطلق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في السعودية "الجنادرية 31" حسابه في "السناب شات – aljanadriafest"، تزامناً مع الافتتاح، اليوم الأربعاء، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ودشن المهرجان تطبيق "الجنادرية" على الأجهزة الحديثة، إذ يحتوي على تعريف كامل عن مهرجان الجنادرية وخريطة توضيحية لأجنحة وأركان المهرجان، إضافة إلى ما سيقام فيه من فعاليات وأوقات الزيارة وكل ما يهم زائري وعشاق الجنادرية، بالإضافة إلى موقع الجنادرية الإلكتروني.

وتعد الجنادرية مناسبة وطنية، يمتزج فيها عبق التاريخ المجيد، ونتاج الحاضر الزاهر، وتأكيداً للهوية العربية الإسلامية، وتأصيل الموروث الوطني بشتى جوانبه، والحفاظ عليه ليبقى ماثلاً للأجيال القادمة. وبدأت فكرة المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، بذرة بذرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله، ورعاها حتى نمت وأثمرت.

مصر ضيفة المهرجان

وتقدم فرق الفنون الشعبية بمناطق المملكة المختلفة للجمهور في قاعة العروض طوال أيام المهرجان جميع العروض الشعبية المعروفة في المملكة. ويستضيف المهرجان الوطني للتراث والثقافة سنوياً دولة شقيقة أو صديقة لتكون ضيف شرف المهرجان، تقدم ثقافتها وإنتاجها المادي والحضاري لزوار الجنادرية، حيث استضافت الجنادرية خلال دوراتها الثلاثين الماضية، كلاً من، تركيا، روسيا، فرنسا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، الإمارات، ألمانيا، وتستضيف الجنادرية 31 مصر ضيفة لهذا العام.

تكريم الشخصيات

يختار المهرجان الوطني للتراث والثقافة سنوياً شخصية ثقافية، تكرم على مستوى الوطن نظير جهدها وما قدمته من نتاج فكري وثقافي لخدمة الإنسان.

وكرم خلال دورات المهرجان السابقة 21 مفكراً وأديباً ومثقفاً، هم الشيخ حمد الجاسر، محمد بن أحمد العقيلي، حسين عرب، محمد حسن فقي، يحيى بن عبدالله المعلمي، عبدالكريم الجهيمان، الشيخ عبدالله بن خميس، أحمد بن علي المبارك، محمد بن ناصر العبودي، الشيخ علي بن الشيخ حسن الجشي، عبدالله بن أحمد العبدالجبار، الدكتور حسن بن فهد الهويميل، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالمحسن التويجري، الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخويطر، الشيخ عبدالله بن إدريس، الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان، الشاعر إبراهيم خفاجي، الدكتورة ثريا عبيد، سعد البورادي، عبدالله أحمد الشباط، أبو عبدالرحمن بن عقيل الظاهري. وسيكرم المهرجان هذا العام الدكتور أحمد بن محمد علي، والدكتور عبدالرحمن الشبيلي، وصفية بنت زقر.