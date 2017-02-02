بالصور.. الملك سلمان يرعى حفل افتتاح الجنادرية 31

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الأربعاء حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 31، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى مقر المهرجان بالجنادرية، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري.

بعد ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين عدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في الدول الشقيقة والصديقة ضيوف المهرجان.

وبعد ذلك تم عزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.