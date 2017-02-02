لماذا رفض ملتقط عقال محمد عبده بيعه بنصف مليون ريال؟

كشف الشاب فيصل العمري الذي التقط عقال محمد عبده في حفلته الأخيرة بجدة لـ"العربية.نت"، أنه رفض عروضاً لبيع العقال الشهير وصلت إلى نصف مليون ريال، وأن هناك شخصاً اتصل به -يبدو أنه وسيطاً- أكد له أن هناك فنانة إماراتية ترغب بشراء العقال بمبلغ مغرِ (دون أن يفصح عن اسمها)، مكرراً بأن هدية فنان العرب ليست للبيع وتحمل قيمة و رمزية كبيرة لديه.

وأوضح العمري أن القرار النهائي الذي اتخذه حول العقال الذي أشغل مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سيضعه على رأس الفنان الشاب رامي عبدالله عندما يغني على مسرح المفتاحة، دعماً لموهبته ونجوميته التي تسطع يوماً بعد يوم على حد وصفه.

وقال: "رامي يستحق أن أحمل العقال وأصعد به إلى المسرح وأقوم بتتويجه أمام الجمهور، لأنه نجم قادم في الأغنية السعودية ويسير بخطى ثابتة، والحفلة الأخيرة في الرياض قدمته إلى الناس بصورة أكبر، والكل شاهد كيف غنى وأطرب وأمتع الناس".

وأضاف: "أنا شغوف بالفن والموسيقى وأدرك جيداً أن الأغنية السعودية لم يبرز بها فنانون شباب مؤثرون، واليوم نحن أمام نجم يستحق من الجمهور والإعلام الاحتفاء به، ويستحق التتويج بالعقال فهو غنى وأبدع كتفاً إلى كتف مع فنان العرب في افتتاح سوق عكاظ".

وبين فيصل بأنه تابع حفلة فنان العرب أمس في "سوق واقف" بالدوحة ولم يكن متوتراً من أن يرمي الفنان محمد عبده عقاله من جديد كونه نال الأسبقية.

لافتاً إلى أنه بسبب عقال فنان العرب أصبحت ترده اتصالات يومية من محبي النجم الكبير يطلبون منه التقاط صور مع العقال، فيما البعض يسأل عن صناعته ومقاسه ونوعية الخام المصنوع منه.