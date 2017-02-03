الجبير يطالب بالتصدي الدولي لتدخلات إيران في المنطقة

طالب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، الخميس، خلال اجتماعه بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في نيويورك، المجتمع الدولي بالتصدي للتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة خاصة في اليمن.

وقال الجبير إن ما تقدمه طهران من أسلحة للانقلابيين يعد انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وكان الجبير اجتمع في واشنطن قبل زيارته إلى نيويورك بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية الجديدة لبحث سبل التعاون في مواجهة التحديات في المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية استدعت، الخميس، القائمَ بالأعمال في السفارة الإيرانية في أبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج حول تزويد إيران أسلحة للميليشيات الانقلابية في اليمن، بطريقة غير مشروعة، الأمر الذي يُعد انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن التي تحظر ذلك.