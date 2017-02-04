بالصور.. الفنان عبدالله السدحان في المستشفى

يتعافى الفنان السعودي، عبدالله السدحان، من عملية جراحية تكللت بالنجاح مؤخراً، معبراً عن شكره وتقديره لكل من اتصل للاطمئنان على صحته.

وغرد السدحان في تويتر: "الحمد لله والشكر.. تم إجراء الجراحة، والشكر لله ثم للدكتور البكري وطاقمه، ومن اتصل وتطمأن يكفيني الدعاء منكم، والزيارة في هذه الزحمات متعبة لكم".

وعاتب السدحان بعضاً من زملائه ومعارفه داخل المملكة وخارجها لعدم اتصالهم به للاطمئنان على صحته، وقال في رسالة وجهها: "تجمعنا الصداقة داخل الوطن وخارجه، بذلت ما قدرني الله عليه لمساعدتهم فنياً واجتماعياً، سافرنا سوياً ضحكنا سوياً، فجأة لا حس ولا خبر حتى في المرض".