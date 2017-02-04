بالفيديو.. شاهد حيوانات تتجمد في السعودية

وثَّق مغردون على شبكات التواصل الاجتماعي موجة البرد القارس التي ضربت عدداً من مناطق السعودية منذ الخميس، حيث كانت درجات الحرارة دون أو فوق الصفر بقليل، ما أدى لتجمد البرك والوديان والشعاب الجارية، وطالت أيضاً الحيوانات.

وأظهر مقطع تم تداوله تجمد ثعلب بالشمال، وعلق صاحب المقطع قائلاً "إنه من شدة البرد لم يتحمل الثعلب البرودة ما أدى لتدفق الدم من أنفه ووفاته تجمداً".

أما في القصيم، فقد بثّ أحد الناشطين مقطع فيديو يوثق تجمد المياه بشكل كامل في أحد المستنقعات بوادي الرمة شمال مدينة الرس صباح الجمعة.

وسجلت درجة الحرارة في ناحية الشحمة، شمال مدينة تمير التابعة لمحافظة المجمعة بمنطقة الرياض صفر مئوية، ورصد مواطن تجمد بركة مياه بشكل تام، الأمر الذي وثقه أحد المغردين كذلك في قرية الجميش بمحافظة الدوادمي بمنطقة الرياض.

وأنشأ مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وسماً بعنوان "صور لنا درجة حرارة مدينتك"، وثق خلالها مواطنون من الرياض والقصيم وحائل ومحافظات الحدود الشمالية بلوغ درجات الحرارة في بلدانهم إلى ما دون الصفر مئوية.

تحت الصفر هذا الأسبوع

وحذر عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك خالد الزعاق، من موجة "صقيع"، ستضرب المنطقة الوسطى، وتحديداً العاصمة الرياض، حيث ستتأثر بهذه الموجة، خلال اليومين القادمين، لتصل إلى "درجتين تحت الصفر"، وستبدأ تأثيرات البرودة مساء الأحد.

وأوضح الزعاق لـ"العربية.نت" أن هذه الموجة ستستمر حتى نهاية الأسبوع، في حين نفى الإشاعات التي صدرت بشأن وصول درجة الحرارة في المنطقة الوسطى إلى 8 تحت الصفر. هذا، وتشهد المملكة موجة صقيع باردة تستمر حتى الأحد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، انخفاضاً شديداً في درجات الحرارة بمختلف مدن المملكة، وتوقعات بحلول كتلة هوائية تخفض فيها درجات الحرارة إلى حوالي 8 تحت الصفر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن أجواء المملكة ستتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة، وقالت الهيئة في بيان لها: "إن تحاليل خرائط الطقس ومخرجات نماذج التوقعات العددية بهيئة الأرصاد أشارت إلى تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة على شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة، تصحب برياح شمالية نشطة تصل سرعتها إلى (50 - 60 كلم/س)، مثيرة للأتربة، حيث تتدنى معها الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلو متر واحد".

عصر جليدي مصغر

وأظهرت صور من وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تحول الشمس إلى كرة خالية من أي شوائب أو تفاعلات، أو ما يمكن أن نطلق عليه نشاط شمسي منخفض، الأمر الذي قد يؤدي إلى فترات برد طويلة بحسب الخبراء.

ويقول علماء الفلك إن هذه الظاهرة عادية وإن النشاط الشمسي يضعف ويتضاءل في دورات تستغرق الواحدة منها 11 عاماً، ونحن الآن في السنة السابعة من الدورة 24 التي كانت بدأتها عام 2008، وبلغت ذروتها عام 2014 وسبقتها ذروة أخرى في عدد البقاع الشمسية في مارس 2012.

على أنه إذا استمرت هذه الظاهرة، فإن الأرض قد تتجه نحو عصر جليدي مصغر بحسب تحذيرات العلماء.

وكان النشاط الشمسي قد بلغ ذروته في فبراير عام 1906.