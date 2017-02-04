هل تكون المبادرة التونسية هي الحل ؟!

* من أبرز وأهم أهداف رؤية المملكة 2030 تنويع الاقتصاد ، وخفض الإنفاق الحكومي على الرواتب من 45 % إلى 40 % بحلول العام 2020، وتقليص عدد الموظفين الحكوميين بمقدار 20 % بعد أن تجاوزت نسبة العاملين في هذا القطاع 70% من إجمالي القوى العاملة ، وهو رقم يصعب استيعابه اليوم بسبب تذبذب أسعار النفط ! . هذا الهدف المهم قد يصدم بقناعات مجتمعية ( قديمة) مازالت تتمسك بالعمل الحكومي وتفضله على نظيره الخاص، رغم معرفة أصحابها للعوائد الكبيرة التي يمكن أن تدرها عليهم المشاريع الاستثمارية الصغيرة ، لكن الخوف من التجربة ، بالإضافة إلى الصعوبات والعوائق المعروفة للجميع والتي تواجه عادة تأسيس المشروعات الخاصة من بيروقراطية ، وطول إجراءات، وعدم توافر السيولة تجعلهم يفضلون العمل الحكومي ويعتبرونه قمة الأمان الوظيفي ! .

* في تونس تفتق ذهن الحكومة عن تجربة جديدة لتشجيع الموظفين على الاستقالة من الأعمال الحكومية والاتجاه نحو الأعمال الخاصة بعد أن وجدت تونس نفسها في مأزق كبير ، فأجور الموظفين تقارب 14% من إجمالي ميزانية الدولة، وهذه من أعلى النسب في العالم بحسب معايير البنك الدولي، فكان أن أطلقت مبادرة وقانوناً جديداً، يسمح للموظف الحكومي بتأسيس مشروعات تجارية خاصة ، دون شرط الاستقالة من الوظيفة إلا بعد نجاح المشروع ، وذلك لتخفيف الضغط على التوظيف الحكومي وتقليص عدد العاملين في مؤسسات الدولة !.

* المبادرة التونسية المستنسخة عن فكرة طبقت بنجاح في بعض الدول الأوروبية تقوم على منح الموظف إجازة مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز عامين للتفرغ لمشروعه الخاص ، بالإضافة الى تقديم الاستشارات والتسهيلات الممكنة ، بشرط أن يُقدم الموظف استقالته من عمله الحكومي بعد التأكد من نجاح مشروعه ، أما في حال فشله فيمكنه العودة إلى وظيفته السابقة مرة أخرى دون قيود . ولاشك أن هذه المبادرة ستدفع بكفاءات كثيرة للبحث عن مجالات اقتصادية أرحب ، وتدعم خطط وتوجهات الدولة في خلق فرص عمل جديدة وتخفيف النفقات عن كاهلها.

* تضخم عدد الموظفين في أي جهاز حكومي، يمثل أزمة لصانع القرار ، خصوصاً مع تراجع وبطء معدلات النمو ، والمبادرة التونسية قد تكون حلًّا قابلًا للتطبيق في بلادنا ، بدمجها ضمن آليات وبرامج التحول الوطني، للمساهمة في خلق فرص عمل جديدة، وبالتالي رفع مستوى الاقتصاد وخفض معدلات البطالة.. بشرط توفير الحوافز ، ورفع عقبات البيروقراطية ، مع التأكيد على ضرورة وجود الضوابط التي تراعي تحقيق عدالة الحصول على الفرص وعدالة التوزيع .

*نقلاً عن "المدينة"