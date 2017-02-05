تمخض الجبل فولد 75 ريالاً!

يتسبب انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ والمتكرر في عطل الأجهزة الكهربائية المنزلية، ويكبد القطاع التجاري خسائر فادحة، لكن هيئة تنظيم الكهرباء لا ترى أن تعويض ذلك يستحق أكثر من ٧٥ ريالا عند انقطاع التيار لمدة أربع ساعات متواصلة للقطاع السكني و١٥٠ ريالا للقطاع التجاري!

أما تكرار الانقطاع فتعويضه ٢٠٠ ريال في المرة الرابعة، أي أن الانقطاعات الثلاث الأولى مجانية، «أوكازيون الكهرباء: ثلاثة عليك وواحدة علينا»، كما يعني أن انقطاع التيار لثلاث ساعات و٥٩ دقيقة يعفي مزود الخدمة الكهربائية من أي مسؤولية أو عقوبة، أما الانقطاع المتكرر خلال وقت قصير فهو اختبار مجاني لكفاءة أجهزتك!

المشكلة أن الانقطاع المتكرر أو الانقطاع المستمر يتسبب بأضرار جسيمة للأجهزة الكهربائية ويؤثر في كفاءة تشغيلها، فـ «كمبروسرات» وحساسات أجهزة التكييف والثلاجات تتعطل، وكلفة إصلاحها واستبدالها يتجاوز أضعاف قيمة الغرامة، ناهيك عن المعاناة النفسية الناتجة عن ذلك، أما تلف المواد الغذائية مثل الخضراوات واللحوم فيسبب أضرارا صحية لا يقدر تعويضها بثمن!

اللافت أن القرار يبدأ تطبيقه في عام ٢٠١٨، أي أن انقطاعات الكهرباء وأخطاء وقصور أداء شركة الكهرباء هذه السنة.. ببلاش!.

*نقلاً عن "عكاظ"