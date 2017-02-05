محمد بن سلمان ووزير دفاع باكستان يبحثان تطوير العلاقات

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي في مكتبه بالمعذر اليوم الأحد مع وزير المياه والطاقة الكهربائية وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف. حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال التعاون الدفاعي، إضافة إلى ما يبذله البلدان من جهود في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تطوير هذه العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

حضر الاجتماع مساعد وزير الدفاع السعودي محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن عبدالرحمن البنيان، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء ركن أحمد عسيري، وعدد من المسؤولين في البلدين.