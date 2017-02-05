هذا ما فعله ابن جندي شهيد في عزاء والده

رفرف العلم السعودي عالياً في يد الطفل مشاري الذي لم يتجاوز 10 سنوات، حيث استقبل المعزين في عزاء والده العريف خالد الزهراني بعد أن استشهد في الحد الجنوبي عصر اليوم الأحد.

واستشهد العريف خالد فجر أمس السبت، في جازان خلال اشتباكات مع ميليشيات الحوثي، وهو من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية.

والتحق الشهيد الزهراني بالقطاع العسكري منذ عام 1422هـ، وسبق له المشاركة في الحرب ضد الحوثيين عام 2009 مع خمسة من إخوانه، وأصيب في ظهره إلا أنه أكمل الحرب حتى انتهت.

ولقيت صورة الطفل مشاري تداولاً واسعاً بعد افتخاره بوالده رغم الحزن بفقدانه، حيث كان يتواصل معهم يومياً ويحن إلى لقائه لكن القدر كان أسرع.



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وأدى الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة الصلاة على الشهيد خالد الزهراني عصرا بالمندق.