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هذا ما فعله ابن جندي شهيد في عزاء والده

المصدر: الأحساء - إبراهيم الحسين
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رفرف العلم السعودي عالياً في يد الطفل مشاري الذي لم يتجاوز 10 سنوات، حيث استقبل المعزين في عزاء والده العريف خالد الزهراني بعد أن استشهد في الحد الجنوبي عصر اليوم الأحد.

واستشهد العريف خالد فجر أمس السبت، في جازان خلال اشتباكات مع ميليشيات الحوثي، وهو من منسوبي القوات البرية الملكية السعودية.

ابن الجندي الشهيد يرفع العلم ابن الجندي الشهيد يرفع العلم

والتحق الشهيد الزهراني بالقطاع العسكري منذ عام 1422هـ، وسبق له المشاركة في الحرب ضد الحوثيين عام 2009 مع خمسة من إخوانه، وأصيب في ظهره إلا أنه أكمل الحرب حتى انتهت.

ولقيت صورة الطفل مشاري تداولاً واسعاً بعد افتخاره بوالده رغم الحزن بفقدانه، حيث كان يتواصل معهم يومياً ويحن إلى لقائه لكن القدر كان أسرع.

الابن يلقى الحفاوة على رفع العلم السعودي الابن يلقى الحفاوة على رفع العلم السعودي
لحظة دفن والده الشهيد لحظة دفن والده الشهيد
الوالد الشهيد الوالد الشهيد



وأدى الأمير مشاري بن سعود أمير منطقة الباحة الصلاة على الشهيد خالد الزهراني عصرا بالمندق.

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