بالفيديو.. 5 معارض لفنانات خليجيات

شهدت مدينة جدة افتتاح "من ثم كانت بوليستر" وهو العنوان العريض لسلسلة تشكيلية مكونة من 5 معارض فردية لفنانات من السعودية وقطر والبحرين والإمارات والكويت، احتضنت لوحات حضر فيها التعبير الوجداني للأنثى، وتجارب فنية امتزجت فيها شجون وتطلعات المرأة في دول الخليج العربي.

وأضحت الفنانة الكويتية، منيرة القديري، أن معرضها يتناول الأجهزة الميكانيكية المستخدمة في استخراج البترول، مشيرة إلى أنها تعاملت مع هذه الأجهزة كما لو كانت قطعاً أثرية من زمن سحيق، بحيث تم التركيز على جماليتها الشكلية وليس على مميزاتها الوظيفية.

وأكدت القديري أن الأعمال المعروضة محاولة صادقة لخلق استمرارية في التاريخ عبر ربط البترول بما سبقه من عصور، والمتمثل في عصر اللؤلؤ، حيث قامت الأعمال على إيجاد علاقة شكلية بين لون اللؤلؤ ولون البترول.

وأوضح عضو المجلس الفنان، حمزة صيرفي، أن المعرض، الذي أقيم بقاعة غاليري "أثر" هو جزء من سلسلة أنشطة فنية تشهدها مدينة جدة برعاية المجلس الفني السعودي.

وقال لـ "العربية.نت" إن جدة ستشهد إقامة طيف متنوع من المعارض الفنية وورش العمل واللقاءات، والتي ستنعقد في مناطق متفرقة مثل أثر غاليري، ومبادرة تسامي، وحافظ غاليري، وأيضا في المقر الرئيسي للمجلس في جولد مور، بمشاركة فنانين وتشكيليين من داخل السعودية وخارجها، بهدف تطوير الثقافة الإنسانية.

وعن المعارض القائمة، قال صيرفي إن هناك معرض "ثم كانت بوليستر" الذي يستعرض أعمال كل من البحرينية هلا آل خليفة والسعودية سارة أبو عبدالله والقطرية عائشة السويدي والإماراتية ليلى جمعة، والكويتية منيرة القديري، مبيناً أن مسمى المعرض مستوحى من ثقافة البلاستيك، وأثرها في المجتمع، وهي رسالة تشير إلى أهمية أن يكون لدينا وعي بالبيئة، ووعي بالاستهلاك.

وأشار إلى معرض "سفر" الذي يتضمن عدة أعمال تتناول الترحال في الدواخل والذوات والمشاعر.

يذكر أن الفعاليات تأتي ضمن مبادرة المجلس الفني السعودي (فن 21 -39) المستمدة عنوانها من إحداثيات مدينة جدة الجغرافية، وهي مبادرة تتضمن فعاليات سنوية، وباتت إحدى أبرز المنصات الداعمة للحراك الفني والتشكيلي في السعودية، بعد أن ساهمت في تقديم ودعم وجوه جديده لفنانين أخرجوا ما بدواخلهم من مكنونات.