فيديو يؤكد الهجوم الانتحاري على الفرقاطة السعودية

أظهرت لقطات فيديو للهجوم الإرهابي الذي استهدف الفرقاطة السعودية الأسبوع الماضي أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر. والفيديو يكذّب ادعاءات الانقلابيين، إذ بدا واضحا أن زورقاً انتحارياً اقترب من الفرقاطة، وليس كما زعمت الميليشيات بأن الهجوم كان بصاروخ موجّه.

من جهة أخرى، وصلت إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في جدة الفرقاطة "المدينة"، التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية، والتي تعرضت الأسبوع الماضي لهجوم إرهابي من قبل الميليشيات الحوثية، أثناء قيامها بدورية مراقبة جنوب البحر الأحمر.

وتمكنت السفينة من الوصول إلى جدة في الموعد المحدد، دون أي تأخير جراء الحادث، حيث كان في استقبالها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن عبدالرحمن بن صالح البنيان، وقائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن عبدالله بن سلطان السلطان، وقائد المنطقة الغربية، وقائد الأسطول الغربي، وعدد من كبار ضباط الأسطول الغربي.