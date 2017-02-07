التعليم: الاختبارات النهائية في موعدها رمضان المقبل

انتقد تربويون إصرار الطلاب وأولياء الأمور للدفع بتغيير أو تقديم موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني، والتي ستتزامن هذا العام مع حلول شهر رمضان المبارك.

وعلى الرغم من أن وزارة التعليم أعلنت بشكل قاطع عدم نيتها تغيير الموعد المحدد وأن الاختبارات ستبدأ عند الساعة العاشرة صباحاً تماشياً مع قانون العمل في شهر رمضان، إلا أن كثيراً من الطلاب وذويهم شنوا حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإيجاد حلول بديلة.

يذكر أن تجربة خوض الاختبارات في رمضان قد أتت في سنوات سابقة ولم تؤثر على المسيرة التعليمية ولا على نتائج الطلاب.