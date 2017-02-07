بالصور.. اكتشف "بلقرن" قبل 100 عام

تفاصيل حياة محافظة بلقرن قبل نحو 100 عام، ستشاهدها في قصور عسير التي تنادي من يزور "الجنادرية 31"، لتروي قصة عاشها أبناء تلك المحافظة ببساطة المسكن والمأكولات الشعبية التي كانت سائدة آنذاك.

المتحف الأثري لمحافظة بلقرن في الجنادرية هو الآخر، يعد نموذجاً وواقعاَ يستهوي الكثير من زوار الجنادرية، حيث خصصت لجنة التنظيم مجلساً للضيافة طيلة أيام الجنادرية.

وأوضح عائض القرني لـ"العربية.نت"، وهو من بلقرن، أن المشاركة أخذت وقتاً في الترتيب، حيث تم تأثيث المتحف بالقطع الأثرية التي يبلغ عددها قرابة 5 آلاف قطعة، مشيراً إلى أن المتحف يشهد إقبالاً متزايدا يوماً بعد يوم للاطلاع على تراث وثقافة محافظة بلقرن.