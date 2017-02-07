بيلاروسيا تعفي السعوديين من تأشيرة دخول أراضيها

أعفت جمهورية بيلاروسيا مواطني 80 دولة، منها السعودية، من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول أن وزارة الداخلية تلقت من وزارة الخارجية برقية أُشير فيها إلى صدور مرسوم رئاسي عن الرئيس البيلاروسي يتضمن إعفاء مواطني السعودية من تأشيرة دخول الأراضي البيلاروسية (..) ويدخل المرسوم الرئاسي حيز التنفيذ بعد شهر من تاريخ صدوره وفق شروط معينة".

وأضاف المرعول: "وزارة الداخلية تُهيب بالمواطنين مراعاة أنظمة الدولة التي يرغبون في السفر إليها واتباع التعليمات والأنظمة".