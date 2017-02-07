حساب المواطن والمرأة!

من الواضح أن التسجيل في حساب المواطن تجاوز أهداف رصد المستحقين للدعم الحكومي، وأصبح وسيلة لجمع وتحليل البيانات المالية للمواطنين، بدليل مطالبة مشرف البرنامج ماجد العصيمي لجميع المواطنين بالتسجيل حتى وإن كانوا غير مستحقين لتلقي الدعم في هذه المرحلة، فقد تستخدم بيانات التسجيل في برامج الدعم المستقبلية، حيث ستجتمع جميع برامج الدعم في منصة واحدة مستقبلا!

ما ذكره العصيمي في حواره التلفزيوني أمس الأول ينسجم مع مقالي السابق، فالبرنامج لم يحدد موقفه بعد من أقساط القروض الشهرية، واقتراحي للجنة الوزارية بعدم احتساب القروض الحكومية والقروض البنكية المتعلقة بشراء المساكن ووسائل النقل والتعليم والعلاج ما زال قائما، فمن العدالة أن يحتسب دعم حساب المواطن على أساس صافي الدخل الشهري وليس مجموع الدخل قبل حسومات أقساط القروض!

قارئة أرسلت لي تطلب إعفاء راتب السائق من احتساب الدخل الشهري، فسائق الأسرة ليس خيارا ترفيهيا، بل هو أمر إجباري ما دام النظام لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة، وأجد مطلبها منطقيا، خاصة للأسر التي تعيلها النساء!

و«على طاري» الأسر التي تعيلها النساء، كان لافتا إفصاح العصيمي عن أن ٢٨٪ من الأسر السعودية تعيلها نساء، أي أن حوالى ثلث المجتمع السعودي تنفق عليه المرأة، وهذا مؤشر على الدور الهام الذي تلعبه المرأة السعودية في محيطها «المُهمش»!

* نقلا عن "عكاظ"