أربعاء الجنادرية.. هل بقي له معنى؟

مهرجان الجنادرية لا يتقيد بتواريخ معينة لافتتاحه، لكنه يتقيد بيوم معين من أيام الأسبوع هو الأربعاء، فبدايته تكون دائما في هذا اليوم وهذا أمر لافت.

كان هذا مفهوما عندما كانت الإجازة الأسبوعية الخميس والجمعة، إذ كان الغرض آنذاك كما يبدو أن يتمكن ضيوف المهرجان من الداخل من حضور افتتاحه خلال إجازتهم الأسبوعية وأن يتمكن كبار المسؤولين من هذا أيضا دون أن يؤثر هذا على دوامهم في الغد، أما بعد أن أصبحت الإجازة الجمعة والسبت فإنه ليس فقط لم يعد هناك معنى ليوم الأربعاء بل أصبح هذا الأربعاء مشكلة لضيوف المهرجان ولكبار المسؤولين لأن الخميس يوم عمل، فلماذا يا ترى استمر الاحتفاظ بيوم الأربعاء ولم يتم تغييره للخميس ليكون الاختيار له معنى؟

أرجو أن يكون لدى الإخوة المشرفين على المهرجان تفسير مقبول للاحتفاظ بيوم الأربعاء وأن يتكرموا علينا بإيضاحه حتى نفهم.

*نقلاً عن "الرياض"