الملك سلمان يشارك في "العرضة" ضمن "الجنادرية 31"

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء الثلاثاء في الرياض حفل العرضة السعودية، ضمن نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31".

وبحسب ما جاء في وكالة الأنباء السعودية "واس"، وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة للاحتفال بدأت العرضة السعودية، التي شارك فيها الملك سلمان، بالإضافة للأمراء الذين حضروا الحفل.

عقب ذلك "غادر خادم الحرمين الشريفين مقر حفل العرضة السعودية مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب".

وكان خادم الحرمين الشريفين قد وصل مقر الحفل بالصالات الرياضية يرافقه الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال الملك الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، ونائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري.