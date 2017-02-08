بالصور.. اكتشف تاريخ مصر في جنادرية 31

يكشف جناح جمهورية مصر العربية التي تشارك بصفتها ضيفاً في الجنادرية 31 عن حضارة وتراث وتنوع ثقافي، لما يضمه من أدوات ومقتنيات تاريخية، كالعملات النقدية التي يعود تاريخها لعام 1834م، وكذلك خيمة العريش التي تصور الحياة البدوية المصرية قريبة الشبه من الحياة البدوية في الجزيرة العربية.

ويحوي الجناح، الخزف المصري والأرابيسك، وكذلك حظيت المخطوطات القديمة، باهتمام الزوار.

ولفتت الفرق الموسيقية المصرية انتباه الزوار بعروضها التي قدمتها بالتنورة التقليدية الملونة، وكذلك قدمت فرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية عروضاً تراثية، كما قامت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بتقديم العديد من الفقرات الفنية.