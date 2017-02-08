خطورة المساكن المهجورة!

• تنتشر في أحياء سكنية منازل مهجورة بعضها يصل إلى أكثر من 10 سنوات، مما يعطي فرصة للجريمة بمختلف أشكالها. قبل سنوات اكتشف في بيت مهجور مصنع خمر بعد وقت من استخدامه كمصنع وتصدير، ما زال البيت مهجورا حتى الآن، أحد السكان يشتكي من وضع عمارة بجانب بيته مهجورة منذ 15 عاما! جانب منها مفتوح، إضافة إلى أنها مكان مناسب للجرائم يتوفر فيها كميات كبيرة من الحشرات كبيرها وصغيرها، اشتكى من حالها المزعج جدا لكن ما زال البيت على وضعه وموقعه على شارع رئيسي بجانبه خدمات مختلفة.

• بخلاف ما سبق، فإنها معرضة لنشوب حرائق بسبب السنوات الطويلة من غياب السكان عنها، المتوقع أن الفترة الطويلة تؤدي إلى انقطاع الكهرباء وهو ما يقلل من نسبة احتمالية اشتعال الحريق، لكن بعضها قد يكون فيه أثاث ومعدات مطبخ وغيره وأي سيجارة ربما تشعل المكان.

من يجيب على السؤال: المسئولية تقع على من: البلدية، الدفاع المدني أم جهات أخرى؟

من أجل النهاية بانتظار الإجابة الوافية المقنعة

• ومضة:

• مع حالها التي تخيف ولا تسر إلا أن من يضعون الأوراق والإعلانات على البيوت رغما عن أصحابها لا ينسون وضع أوراقهم أيضا على البيوت المهجورة.. والباقي عليكم.. يسعد أيامكم.

*نقلاً عن "اليوم"