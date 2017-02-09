في الجنادرية.. جناح يروي مراحل تطور كسوة الكعبة!

يعد جناح شؤون الحرمين بالجنادرية هذا العام من الأجنحة التي تشهد إقبالاً متزايداً لما للحرمين من مكانة لدى العالم الإسلامي.

وأوضح أحمد المنصور مدير العلاقات العامة ومسؤول الجناح بالجنادرية أن الرئاسة تحرص على المشاركة في المهرجان كل عام، وذلك للتعريف بالجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في خدمة الحرمين الشريفين.

وأشار إلى أن الجناح يشتمل على قسم يوضح تطور عمارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والتوسعات التي شهدها الحرمان خلال العهد السعودي، وتعريف بمكتبات الحرمين الشريفين ودورها في نشر رسالة الحرمين الشريفين العلمية وتزويد الباحثين والمطالعين بالمعلومات والمعارف التي يحتاجونها.

كما يبرز الجناح تطور كسوة الكعبة من خلال المصنع الفريد من نوعه على مستوى العالم والمخصص لحياكة كسوة الكعبة الذي يقع مقره بمكة المكرمة ويوجد نُساج من المصنع يحيكون الكسوة أمام الزوار.

ويعرف الجناح بتطور وقسم خدمات النظافة والفرش الذي يعرف بأعمال نظافة الحرمين الشريفين وغسل السجاد وتنظيف الأرضيات والمكائن والأجهزة التي تستخدم في النظافة وغسل السجاد ويعرض الجناح تطور خدمات سقيا زمزم خلال العهد السعودي، وكذلك تطور خدمات العربات بالحرمين الشريفين، وغيرها من الخدمات المتجددة والمتنوعة والمتطورة التي يعرضها الجناح لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين ويهدي الجناح عبوات ماء زمزم المبارك للزوار، وأيضا عدد من الإهداءات من الحرمين الشريفين.