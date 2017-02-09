هذا البرنامج ارتبط بـ "جنادرية" التسعينات

"جدي أبو فلاح، جانا وجايب لنا هدية، حكاية حلوة عن التراث، من مهرجان الجنادرية"، لا يزال جيل التسعينات من السعوديين يذكرون هذه الكلمات التي ارتبطت بمهرجان الجنادرية وتراث المملكة.

البرنامج كان يحمل اسم فوازير العم أبو فلاح، أو برنامج "جدي أبو فلاح"، كوّن ذكرى جميلة بقيت في عقول السعوديين، وهو عمل من تأليف وإخراج أحمد تاج الدين الشيخ، وتمثيل الفنان مطرب فواز، ومن إنتاج التلفزيون السعودي عام 1990.

ويشكل "أبو فلاح" عرضا لتراث المملكة بشكل مبسط للأطفال من خلال التجول بالمهرجان وفي آخر كل حلقة كان يعرض فزورة لشيء ما تمت مشاهدته خلال الحلقة.