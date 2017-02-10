بالفيديو.. هذا هو دور "شيخ بائعي التمور" في الأحساء!

50 عاماً، عاشها عبدالحميد الحليبي "ابن زيد" في أحضان النخيل وأمهاد التمور، اكتسب من خلالها خبرة طويلة مكنته من معرفة نوع التمور من الوهلة الأولى لها، حتى لقب بـ "شيخ بائعي تمور الأحساء". نصائح دقيقة يقدمها عبدالحميد الحليبي لبائعي التمور ومشتريه أيضاً.

تحدث الحليبي لـ"العربية.نت" عن مميزات شيخ السوق، وكيف يصبح الذراع الأيمن للمسؤولين وكبار الشخصيات في انتقاء التمرة الملكية، موضحاً أن اقتناص تمرة الجامبو الجذابة تحتاج إلى الممارسة، فالتربة والماء والاعتناء بالماء سبيل للخروج بتمر الخلاص المضمود فيفضل أغلبهم التمر الغرقان بالدبس المقروش، وكذلك السكري النثر ذو الحبة الصافية الكبيرة، أما الرزيز يفضل أن يكون سفسيف بالسمسم أو الحلوة الحساوية ومن صفاته أن يكون أسود مضلعاً.

وأضاف الشيخ عبدالحميد أن الأذواق وطرق التقديم تختلف فهم يحرصون على إبراز الموروث الشعبي للضيوف، بعد أن أصبح التمر ضيافة مجالس الكرم والجود.

يذكر أن السعودية تنتج 14٪‏ من الإنتاج العالمي للتمور، حتى احتلت المراتب الأولى عالميا بـ 28 مليون نخلة.