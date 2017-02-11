إخماد حريق شب في إطارات طائرة عراقية بجدة

أخمدت فرق الإطفاء والإنقاذ في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتشغيلية بالمطار، اليوم السبت، حريقاً محدوداً اشتعل في أحد إطارات طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية العراقية من طراز B-777/3 قادمة إلى جدة على الرحلة رقم 2405.

واندلع الحريق بسبب ارتفاع حرارة المكابح خلال هبوط الطائرة في الساعة 12 ظهراً. وأثناء وقوف الطائرة في الموقف المخصص لها؛ أبلغ قائدها عن تصاعد الدخان من عجلات الطائرة، وباشرت فرق الإطفاء والإنقاذ الحالة للسيطرة على الحريق المحدود فور توقف الطائرة على جسر الركاب المتحرك في مجمع صالات الحج والعمرة.

وتمكنت الفرق المتخصصة من إخلاء 356 راكبا في زمن قياسي من دون إصابات، وتم توجيههم لصالة الوصول لإنهاء إجراءات وصولهم.