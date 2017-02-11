ما قصة "دسمان" التي أهداها هاوي سيارات للملك سلمان؟

قبل نحو 22 عاماً، اشتراها وأحضرها إلى متحفه الذي يملكه في محافظة الخبراء بمنطقة القصيم. يتحدث عبدالرحمن العبري، هاوي السيارات القديمة في السعودية لـ"العربية نت" عن قصة "دسمان" سيارة نقل لوري التي أهداها لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

أوضح العبري أنه من خلال تتبعه للسيارات القديمة، ذُكرت له سيارة من نوع دسمان قديمة لا تعمل بالقرب من معهد الذهب: "تأكدتُ من ملكية السيارة فذهبت لهناك لمعاينتها ومشاهدة الملكية واشتريتها قبل نحو 22 عاماً، وأحضرتها لمتحفي في محافظة الخبراء بمنطقة القصيم".

وأشار العبري إلى أن السيارة نادرة ولا توجد لها قطع غيار في السعودية، وطلب لها قطع غيار من أميركا، وتم تجهيزها، وشارك بها في مهرجانات متعددة من بينها مهرجان الجنادرية 19و20.

وأضاف: "قدمتها هدية للملك سلمان عندما كان أميراً للرياض في عام 2006 وهو من أخبرني أن اسمها دسمان، حيث كانوا يطلقون عليها دسمان وقد بين لي الملك سلمان أن السيارة يذكرها جيداً، حيث كانوا يخرجون عليها للبر، وتنقل الخيل، ويتعلمون قيادتها في ذلك الوقت بالصحراء القريبة من الرياض".

حول لقائه الأخير بالملك سلمان في قصر العوجا بدعوة من الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أوضح: "عندما دخلت القصر شاهدت السيارة دسمان، كما يحب أن يسميها الملك سلمان أمام القصر".

ونوه العبري إلى أنه يمتلك متحفاً باسم مركز العبري للتراث والسيارات القديمة، ويضم نحو 100 سيارة يعود تاريخ بعضها إلى عام 1946م، منها 50 سيارة لها القدرة على العمل بعد صيانتها، كما أن السيارات الأخرى تحتاج لإعادة صيانة وقطع غيار، حيث إن بعض القطع نادرة ولا توجد، مبيناً أن دسمان تعد من أغلى السيارات لديه، ويعود ذلك بسبب ملكيتها الأولى لخادم الحرمين الشريفين.