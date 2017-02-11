"أم فايز" صاحبة حرفة عمرها 100 عام.. فما هي؟

لم يمنع عزوف الناس وكثرة المعروضات المغرية "أم فايز" من مواصلة حرفتها في صناعة الخصف، فهي الحرفة التي يمتد تاريخ توارثها في عائلتها إلى أكثر من 100 عام.

لا تزال أم فايز (70 عاماً)، متمسكة بالحرفة في قسم قرية عسير بالجنادرية 31، ولم تملها أناملها، لتكون علامة فارقة في صناعة الخصف اليدوي في محافظة بيشة، وتتفنن في المنتجات المختلفة، وأبدت استعدادها لتعليم كل من لديها الرغبة في احتراف هذه الصناعة.

بدأت أم فايز حرفتها منذ الصغر، تعلمتها على يد جدتها، إذ كانت تقوم بتحويل سعف النخل إلى أشياء بسيطة، مثل السجاد والصحاف وعدد من المنتجات المنزلية والزينة والمهفات الهوائية وصناديق مختلفة الأحجام ومنتجات لحفظ الملابس.

وأكدت أم فايز لـ "العربية.نت" أنها تحاول وتسعى جاهدة لحفظ الأشياء والموروث القديم التراثي عن طريق إخراج أشياء قديمة بقالب متطور، يتناسب مع الجميع ومع حاجة المجتمع بناء على التطور الذي يشهده العالم، موضحة أنه بالماضي سعف النخل كأقرب مثال لا يستخدم إلا لصناعة السجاد على عكس الحاضر الآن.

حول مشاركاتها، قالت أم فايز إنها شاركت بمعارض إقليمية ومحلية، مثل مهرجان الشارقة، ومهرجان البادية ببيشة ومهرجان سوق عكاظ والعديد من الفعاليات والمهرجانات.

كما وصفت أم فايز أن مبيعاتها حالياً أفضل من الماضي، مبررة ذلك بعودة الناس للاهتمام بالأمور التراثية بعد اندثارها مثمنة جهود كل من ساعدها ودعمها الدعم المعنوي والنفسي والمادي.