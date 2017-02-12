الملك سلمان يبحث مع غوتيريس المهام الأممية لتحقيق الأمن

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في الرياض، اليوم الأحد، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، هنأ خادم الحرمين الشريفين، الأمين العام الجديد بتوليه مهام عمله الجديد أميناً عاماً للأمم المتحدة، متمنياً له التوفيق.

وجرى خلال اللقاء استعراض جهود الأمم المتحدة، والمهام المناطة بها في سبيل تحقيق السلم والأمن الدوليين.

في سياق متصل، أكد الأمير محمد بن نايف، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، استمرار المملكة في مواقفها المساندة لجهود الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ونوه ولي العهد خلال استقباله في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم، أنطونيو غوتيريس، بجهود الأمم المتحدة في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في مختلف أنحاء العالم.

كما جرى خلال الاستقبال بحث آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعملية السلام في المنطقة وجهود الأمم المتحدة لإحلال السلام في مناطق الصراعات والتوترات في العالم.

من جهته، أشاد غوتيريس بمواقف المملكة مع الأمم المتحدة ومساندتها لها في جهودها نحو تحقيق السلم العالمي إلى جانب مساعداتها الإنسانية التي تقدمها للاجئين في العالم.